Moergestelse voor leven getekend na beestachtige behandeling ex: 5 jaar en tbs

Begin 2015 krijgen de twee een relatie, maar standhouden doet die niet. De man heeft namelijk een probleem en dat is dat hij nogal wantrouwend is. Relaties beginnen altijd nog goed, maar als er maar een fractie van een barstje te zien is, neemt zijn woede en wantrouwen de overhand. Eind 2015 slaat hij om die reden een keer de boel helemaal kort en klein in Moergestel. Alles stuk. Ook de verhouding.

Bewusteloos en zonder kleren

De twee houden nog wel een beetje contact en als op 5 maart de Groninger op de oprit van de Moergestelse een tweede auto ziet, springen de stoppen opnieuw. Hij pakt een bloempot, gooit die door het raam en stormt naar binnen en naar boven. Daar ziet hij zijn ex, naakt in bed met een ander. De grote Groninger, bijna twee meter hoog en handen als kolenschoppen, slaat de minnaar neer. Zijn ex slaat en schopt hij. Zelfs als ze uitschreeuwt: 'Niet doen, want ik ben duizelig!' Bewusteloos en zonder kleren neemt hij haar mee de auto in.



En dan gaat hij rijden. Hij denkt niet na als de vrouw weer wat lijkt bij te komen en blijft haar slaan. Hij rijdt bij Riethoven nog even van de snelweg af om de vrouw zwaar te verkrachten op een zandweggetje. Zo zwaar dat de vrouw in de periode erna een katheter nodig heeft om nog te kunnen plassen.



Lees ook: Justitie wil 5 jaar en tbs voor beestachtige ontvoering en verkrachting

Onder het bloed

Daarna rijdt hij weer door, zonder eigenlijk te weten waarheen. De ingeseinde politie volgt hem vanaf de A67 in Limburg. In Duitsland wordt de man ingerekend. De vrouw zit niet op de passagiersstoel. Ze ligt ervoor, in een rare kronkel met haar voet vast in het zijvakje van de portier. Onder het bloed, net als de stoel. Ambulancebroeders deinzen terug als ze het zien, schrijft een agent in zijn verslag. 'Als we vijf minuten later waren geweest, had ze het niet overleefd.'



De vrouw heeft blijvend hersenletsel opgelopen en een spraakstoornis. Ook is ze deels verlamd. Wat er precies is gebeurd, kan ze zich niet herinneren. Haar lichaam kwam door de gebeurtenissen in een dusdanige shocktoestand, dat haar geest blokkeerde.



Lees ook: Groninger (47) voor de rechter na ontvoering ex-vrouw uit Moergestel