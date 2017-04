Oisterwijker (47) aangehouden voor overgieten ex met bijtende vloeistof

Getuigen moeten rol verdachte hennepkweker uit Tilburg verhelderen

17:02 BREDA - Wat was de rol van een 59-jarige Tilburger bij een hennepkwekerij met 687 planten in een woning aan de Spreeuwenburgerweg in Oisterwijk? Om dat duidelijk te krijgen, mag zijn advocaat Charles Starmans drie getuigen horen. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten.