Oisterwijkse blijft altijd rustig aan de waterkant

OISTERWIJK - In het Hongaarse Szolnok wordt dit weekend in de rivier de Tisza het WK Zoetwatervissen voor dames gehouden. Na een zilveren en bronzen medaille hoopt Floor Verhoeven uit Oisterwijk dit keer de wereldtitel te veroveren met de Nederlandse ploeg.

De 23-jarige Floor Verhoeven doet inmiddels vier jaar aan wedstrijdvissen. ,,Voor die tijd ging ik ook wel eens vissen, maar vooral voor de lol. Vier jaar geleden ben ik het serieuzer gaan aanpakken. Dat ging al snel zo goed, dat ik in de Nederlandse ploeg werd opgenomen. Mijn vader vist ook en heeft veel ervaring. Ik heb veel van hem geleerd en daarnaast train ik veel voor mezelf. Mijn sterke punt is dat ik altijd rustig blijf tijdens de wedstrijden, maar tegelijkertijd ook actief blijf nadenken over wat ik nog kan verbeteren", vertelt Verhoeven, die met de Nederlandse ploeg inmiddels al een aantal dagen in Hongarije is.

Voor Verhoeven, die bijna klaar is met haar studie informatica in het Zwitserse Zürich, is het haar derde deelname aan een wereldkampioenschap. ,,Twee jaar geleden wonnen wij in België zilver. Het zou mooi zijn als we dit jaar kampioen worden. Maar landen als Engeland en Frankrijk komen ook altijd goed voor de dag. Zij behoren samen met thuisland Hongarije tot de topfavorieten."