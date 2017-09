Oisterwijkse voetbalclubs stemmen in met fusie

Fatima Ouazzani wil Moergestel laten dansen

4 september MOERGESTEL - 'Natuur aan de Reusel': dat is dit jaar het thema van het Moergestelse evenement WieKentKunst. Dansdocente Fatima Ouazzani is er samen met leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Bienekebolders mee aan de slag gegaan. Het is een voorproefje van haar plan om in Moergestel haar eigen dansschool Fatimotion te starten.