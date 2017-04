Ongeluk op A58 bij Moergestel

VIDEO: Caravan uitgebrand op camping Oisterwijk

25 april OISTERWIJK - Een caravan is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan op camping de Reebok aan de Duinenweg in Oisterwijk. Zaterdag brandde op deze camping ook al een caravan tot de grond toe af. De politie houdt rekening met brandstichting.