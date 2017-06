Oudste inwoner (103) van Moergestel overleden

VIDEO: Tough Ten Miles in Oisterwijk: modder en stuk gaan

24 juni GOIRLE - Vrijwillig doken 2500 deelnemers aan de Tough Ten Miles in Oisterwijk de modder in zaterdag. ,,Iedereen gaat hier zijn eigen persoonlijke uitdaging aan. En of je nu gaat om te winnen of gewoon om mee te doen, een ding is zeker: je gaat helemaal stuk”, weet organisator Luc Zweerts van de Tough Ten Miles, Farmers Run.