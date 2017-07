Oudste man van Noord-Brabant blaast 106 kaarsjes uit

OM door stof voor traag behandelen zaak dodelijk ongeluk Emmy Hommen

27 juli OISTERWIJK/BREDA - Het Openbaar Ministerie is donderdag diep door het stof gegaan vanwege het traag behandelen van de strafzaak over het dodelijk ongeluk waarbij op 13 april 2012 Emmy Hommen uit Oisterwijk omkwam. Nog altijd is de verdachte niet bestraft.