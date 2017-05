Overgangstoring verholpen, maar nog veel files richting Intents Festival in Oisterwijk

UPDATEOISTERWIJK - Bezoekers van het Intents Festival staan vrijdagmiddag muurvast in Oisterwijk. Door een overwegstoring gingen de spoorbomen urenlang niet open. Inmiddels werken de bomen weer en rijden er weer gewoon treinen.

Het het festival begint zaterdag pas, maar er zijn vrijdagmiddag al veel mensen onderweg naar de camping. Veel van hen stonden een tijd lang stil voor gesloten spoorbomen. Sommige mensen probeerden te voet, met de fiets of met de auto de spoorbomen te omzeilen. Zelfs touringcars staken op die manier het spoor over. Om dat te voorkomen schakelde ProRail de politie in.

Hoewel de spoorbomen na 15.30 uur weer werkten, is het nog lang erg druk geweest in Oisterwijk. De grootste problemen waren op de Pannenschuurlaan. Veel mensen wilden met de auto over die weg richting Intents aan de Sportlaan rijden.

De politie, maar ook buurtgenoten buurtgenoten hielpen de festivalgangers hun weg naar Intents te vinden. Zij later op de middag de spoorovergang omzeilen, door over een zandweg van de Pannenschuurlaan rechtstreeks naar de camping te rijden.

Om 15.30 uur reden de eerste treinen weer over één spoor. Een uur later kon ook het tweede spoor weer in gebruik worden genomen.

Scheur in spoordelen

Het probleem aan het spoor was hardnekkig en was volgens de planning van de NS tegen 16.30 uur helemaal verholpen. Er was, mogelijk door de hitte, een scheur ontstaan tussen twee spoordelen, weet een woordvoerder van ProRail. Om dat te repareren, moest het spoor voor een deel worden opengebroken, wat enige tijd kost.

Het festivalterrein is volgens de organisatie het best te bereiken via de instelde omleiding: vanaf de A65 richting Heukelom.

Volledig scherm Voor de spoorovergang op de Pannenschuurlaan staan tientallen auto's te wachten. Sommige mensen negeren de dichte spoorbomen en steken het spoor gewoon over. © Toby de Kort/De Kort Media