Politie over Intents: 'Gemoedelijk, maar wel 52 gasten met drugs op zak'

Volgens een politiewoordvoerder is het aantal van 52 arrestaties voor drugs niet exorbitant hoog voor een festival als Intents . Het is de beveiliging van de organisatie die de jongeren, gebruikers maar ook dealers, heeft onderschept en daarna overgedragen aan de politie. Op het bureau aan de Ringbaan Zuid zijn verhoren afgenomen.

Traangas

Intents-woordvoerder Kristian van Kalmthout: 'Aan het begin van zaterdagavond meldden enkele bezoekers in het achterste deel van de hardcore area dat zij opeens last hadden van hevig geïrriteerde ogen en prikkeling in hun keel. Beveiliging nam dit ook waar en uit veiligheid werd besloten om dit deel van de area tijdelijk te ontruimen. Ook werden zijwanden van de tent geopend om de luchtcirculatie te bevorderen. Nadat dit gedaan was en de lucht weer normaal was, werd het achterste deel van de hardcore area vrijgegeven en konden bezoekers weer naar binnen. Bij de EHBO meldden zich een aantal bezoekers met geïrriteerde ogen. Zij konden na een korte behandeling hun festivalbezoek weer vervolgen.'