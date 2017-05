Reizigers op perron in Oisterwijk getuige van aanrijding met persoon; treinverkeer hervat

De aanrijding gebeurde rond half acht. Of het gaat om zelfdoding of een ongeluk, is nog niet bekend. De trein zat goed vol: zeker honderd passagiers maakten de botsing mee. Volgens een reiziger uit Den Haag die in de bewuste trein zat, ging het voertuig plots keihard op de rem. ,,Toen we het station binnenreden, kwamen we ineens met een knal tot stilstand", vertelt de jongen, die op weg was naar zijn vriendin in Horst.