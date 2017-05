Restaurantgasten blussen met emmertjes water een bosbrandje in Oisterwijk

Door nog onbekende oorzaak vatten enkele droge takken in de bossen bij Oisterwijk vlam. Dat gebeurde in de buurt van de kruising van de Scheibaan en Duinenweg. Gasten die het zagen gebeuren, besloten samen met de eigenaar van het restaurant het vuur te blussen. Met emmers water en een aantal scheppen onder de arm pendelden ze op en neer tussen het restaurant en de brand.

Toen de brandweer gearriveerd was, was het vuur gedoofd, maar bleef het roken. De brandweer heeft daarom nog met twee wagens de brand nageblust. Hoeveel meter bos er is afgebrand, is niet bekend.