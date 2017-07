Rook van verbrand afval op boerenerf drijft kilometers over Moergestel en A58

'Sinds steekpartij ben ik altijd bang, slaap ik niet meer goed'

10 juli BREDA/OISTERWIJK - Een 18-jarige man moet twee maanden de cel in omdat hij een toenmalige medebewoner van het Azielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk met een mes heeft gestoken. Probleem is wel: de dader is spoorloos.