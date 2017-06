Scooterrijdster gevloerd door krukje in Oisterwijk

Moergestelse chauffeur 'rampbus' van leerlingen uit Geldrop naar Tilburgs ziekenhuis

9 juni MOERGESTEL - De 33-jarige chauffeur uit Moergestel van de bus met leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop die een week geleden in Noord-Frankrijk verongelukte, is vrijdagmiddag naar Nederland vervoerd.