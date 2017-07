'Sinds steekpartij ben ik altijd bang, slaap ik niet meer goed'

Inderdaad hadden de twee betrokkenen ruzie in december vorig jaar, zo had de verdachte verklaard nadat hij door de politie was meegenomen. Dat hij een mes getrokken zou hebben, is onzin, zo zei hij ook. Terwijl twee getuigen hebben gezien en verklaard hoe de 17-jarige Ayoub Nadoui werd aangevallen met een mes.

,,Ik was gewoon in mijn woning toen hij kwaad binnenkwam. Hij had iets gehoord en daar was hij heel boos over. Ik wist niet wat er aan de hand was”, vertelt Nadoui na afloop van de zitting. Zijn belager bedreigde hem met de dood en kwam met een keukenmes op hem af. Het slachtoffer werd in zijn oor en in zijn arm gestoken. ,,Sindsdien ben ik altijd bang. Ik slaap niet meer goed, ben nog altijd paranoia.”