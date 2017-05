Taxibedrijf Janssen uit Oisterwijk failliet

OISTERWIJK - Taxi Janssen uit Oisterwijk is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Het bedrijf is gevestigd aan de Tilburgseweg in Oisterwijk en bestaat 35 jaar. Aan zeventien personeelsleden is ontslag aangezegd. Curator mr. E. van der Kolk zet in op een doorstart van het bedrijf of een deel ervan.