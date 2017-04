VIDEO: Caravan uitgebrand op camping Oisterwijk

Moergestelnaar fietst voor innovatie van de long(kanker)operatie

24 april MOERGESTEL - Fietsen voor innovatie van de long(kanker)operatie. Dat is het goede doel waarvoor Jan Vriens (74) uit Moergestel zoveel mogelijk geld wil gaan inzamelen tijdens de Tour de Brabant. Deze fietstocht over 600 kilometer naar alle windrichtingen in Brabant, wordt gehouden in het weekend van 24 en 25 juni.