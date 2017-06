VIDEO: D'n Oliebol ging in Oisterwijk door met balansen en herprijzen

OISTERWIJK - Al dertien jaar zijn de ramen van Kerkstraat 89 te Oisterwijk geblindeerd met bruin inpakpapier. In het verborgene zette de eigenaar van Matheijssen IJzerwaren & Gereedschappen dag in dag uit zijn zaak voort, alsof hij nooit dicht was gegaan.