VIDEO: Máxima moet de Oisterwijkse Giant uit de manege van haar dochters kennen

Máxima komt als erevoorzitter van de stichting achter de Koning Willem I Prijs, die Tobroco vorig jaar in de categorie midden- en kleinbedrijf in de wacht sleepte. Maar hoe midden laat staan klein is het bedrijf nog? In veertig landen rijden de Giant-machines van Tobroco, kort voor Toine Brock Constructie. In februari produceerde het bedrijf zijn 15.000ste machine sinds het beginjaar 1996.