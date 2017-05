Vrouw gewond bij ongeluk met elektrische fiets in centrum van Oisterwijk

Brede school heeft in Moergestel ruimte genoeg voor de Bienekebolders

14:54 MOERGESTEL - 'Er zijn bouwkundige aanpassingen nodig in het bredeschoolgebouw in Moergestel om huisvesting van de Bienekebolders hierin mogelijk te maken', schrijft het Oisterwijks college in zijn Perspectiefnota.