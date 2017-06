Vrouw gewond na botsing op rotonde Oisterwijk

Nieuw 'bedrijf' in Meierijstad voor mensen met een ar­beids­be­per­king

14 juni SCHIJNDEL/HAAREN - Mensen met een arbeidsbeperking via sporten of taallessen aan het werk helpen. Dat is een van de methodes van Hét Participatiebedrijf, waarmee Meierijstad en Haaren gaan starten.