Vrouw in brand na ongeluk met brommer; kleindochter (10) breekt arm

Nieuwe poging in Oisterwijk om van Insaid een eve­ne­men­ten­lo­ca­tie te maken

19 juli OISTERWIJK - Het Insaid-pand, op de hoek van de Heusdensebaan en Sprendlingenstraat, is in Oisterwijk nog altijd in beeld als evenementenlocatie. Bij de gemeente is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.