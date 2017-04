We doen het voor HAAR in Heukelom begint met 2.100 euro voor kaal hoofd

UPDATE Ongeluk op A58 bij Moergestel

27 april TILBURG - Op de A58 is ter hoogte van Moergestel rond vier uur 's middags een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Tilburg werd over de vluchtstrook geleid en er waren twee rijstroken afgesloten. Rond tien voor vijf was de weg weer vrij. Dat meldt Rijkswaterstaat.