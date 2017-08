Wietkweker uit Oisterwijk: 'We zijn eigenlijk best normale mensen'

OISTERWIJK - 'Ja, we hebben drie keer wiet geoogst en daar heb ik 21.000 euro mee verdiend.' Dat zou een 59-jarige Oisterwijker bij de politie hebben gezegd toen hij 12 oktober 2015 was opgepakt. Zijn handtekening staat onder de uitgeschreven verklaring. Gisteren bij de rechtbank ontkende hij echter dat hij dat zei.

Eigenlijk leek het of er een standaard gezin voor de rechter zat. Goede burgers, niks aan de hand. Man met goed blauw overhemd en een spijkerbroek, vrouw met geblondeerd haar, hun zoon met sneakers en een hippe vriend die zonder sokken in zijn All Stars is gestapt. Of zoals de zoon zei: ,,We zijn eigenlijk best normale mensen.''

Samen met zijn stiefzoon en diens maatje zou de man de kwekerij hebben onderhouden. 49 planten in de schuur en 66 planten in een tent in de woning aan de Spreeuwenburgerweg in Oisterwijk.

De vader zou zijn begonnen met de plantage. Vijf plantjes in de schuur. Maar omdat dat niets opleverde, werd het groter aangepakt. Zijn stiefzoon zou de boel hebben uitgebreid, met een tent vol planten op een slaapkamer. Een vriend van hem regelde de verkoop en het omleggen van de stroommeter, zo is de verdenking.

Woorden in de mond gelegd

Nee, er is helemaal niets geoogst, zeiden de mannen nu. De plantage was pas in de zomer van 2015 gebouwd. Nee, niet in 2014, zoals de vader bij de politie had gezegd. Waarom hij al die dingen dan zou hebben gezegd bij de politie, vroeg één van de rechters nog. Stress, was het antwoord. En er zouden hem woorden in de mond zijn gelegd.