Lek in de raad harder aangepakt: 'Irritatie bij bestuurlijke elite is opgelopen'

‘Heb je al eens aan een Amsterdamse wethouder gedacht? Die tip op een Haagse borrel leidde uiteindelijk tot een mooie primeur. De nieuwe burgemeester van Nijmegen werd Guusje ter Horst, kon mijn krant melden. Waarom ik die tip kreeg? Ach, het primeurtje werd me gegund door de fractiemedewerker en kwaad kon het niet, dat de nieuwe burgemeester uitlekte via de krant. Eigenlijk was dat wel gebruikelijk.

Niemand dácht zelfs maar over de mogelijkheid om de recherche te laten jagen op het lek. Er werd redelijk ontspannen omgegaan met dit soort onthullingen. In Den Haag woedde sowieso de discussie of de hele benoemingsprocedure niet wat transparanter moest en een paar jaar later werd het eerste burgemeestersreferendum gehouden. Uitgelekt of niet, Ter Horsts burgemeesterschap werd zo’n succes dat ze later minister werd (en het burgemeestersreferendum afschafte).

Twintig jaar later laat het Openbaar Ministerie een raadslid oppakken. Hij kreeg niet gewoon het verzoek om zich te komen melden, maar werd in de ochtend letterlijk van zijn bed gelicht. Niet omdat hij iemand heeft beroofd of mishandeld, nee, raadslid Sjef van Creij is meegenomen vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het lekken.

Veranderd

Waarom zit in 2017 iemand achter de tralies op verdenking van iets waarover de schouders altijd werden opgehaald? Wat is er in al die jaren veranderd? Welbeschouwd maar één ding: de irritatie bij de bestuurlijke elite. Die is in de loop der jaren verder en verder opgelopen, en nu is de maat kennelijk vol en roept de onderbuik dat het tijd is voor brute actie.

Mocht het in de Bossche kwestie tot een rechtszaak komen, dan laat zich raden hoe het verder gaat. Rechters houden in dit soort zaken het hoofd wat koeler en leggen hooguit werkstraffen op. Zelfs het Maarsser raadslid De Kruif kreeg vorig jaar slechts honderd uur werkstraf voor iets dat in mijn ogen wél heel ernstig is. Zij had tijdens de procedure vertrouwelijke informatie doorgespeeld naar een partijgenoot die solliciteerde naar het burgemeesterschap.