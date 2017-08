Oud-voorzitter Rabobank: 'Gaan we na de varkensbrand in Erichem eindelijk nadenken?'

Geen medelijden met Adriaan hebben hoor. Hij verdient (wat heet) met zijn varkensactiviteiten ruim 2 miljoen per jaar, las ik in dezelfde pers met daarbij gepubliceerde jaarrekeningen. Nee, Adriaan Straathof redt zich wel.

Nou ja, kun je zeggen: er worden in Nederland per minuut 1.000 dieren gedood voor de consumptie, in totaal bijna 1,5 miljoen per dag. Dus waar praten we over: 20.000 varkens verbrand. Ongelukje bij Adriaan.