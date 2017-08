'Piel eraf': het vervolg

Discussie vroeg ik, discussie kreeg ik. Met als bonus dat op internet mijn beeltenis voor eeuwig is gekoppeld aan de zoektermen ‘piel eraf’.

Dank lezer, dank voor de enorme stroom reacties die we bij BD kregen op de vraag of onze ­reactiemogelijkheid op internet open moet blijven. Om het geheugen even op te frissen: onder de kop ‘Piel eraf’ stond ik vorige week stil bij het niveau van veel reacties onder berichten op onze site en Facebookpagina. De genoemde voorbeelden betroffen een bericht over een pedofiel die voor de rechter stond. Reacties voorzagen in middeleeuwse lijfstraffen aangaande het geslachtsdeel van de verdachte. Aan u, lezer, legde ik de vraag voor: moeten wij reacties blijven plaatsen? Voor alle duidelijkheid: dat doen we nu wel, maar pas als ze vooraf zijn bekeken. Dat modereren kost inderdaad tijd die we liever in andere zaken steken.

Meer dan vierduizend lezers drukten op de stemknop van onze internetpoll. Van hen vindt 53 procent dat we beter geen reacties meer toelaten, 47 is het daar niet mee eens. Een duidelijke handreiking krijgen we daarmee niet. ‘Too close to call’, zouden Amerikaanse verkiezingswatchers zeggen. Het verschil is te klein om er een oordeel op te baseren.

Het goede nieuws zat in de honderden inhoudelijke reacties. Ze waren prima! Ik bedoel: geen scheldpartijen of schuttingwoorden, niemand die vond dat mijn piel eraf moest. Vrijwel alle reacties waren inhoudelijk. Soms kort en met een enkele spelfout, soms uitgebreid en zorgvuldig beargumenteerd. ‘Elke rustige reactie kan serieuze mensen op bepaalde (goede) ideeën brengen in de geest van: zo heb ik het nog niet bekeken’, schreef lezer Jaap Bijleveld. Hij wil wél reacties, maar het kaf van het koren scheiden. Zoals we momenteel werken dus.

Inzicht

Belangrijk argument vóór een ­reactiemogelijkheid is natuurlijk de waardevolle inhoud. Dat gaat nog wat verder dan wat lezer Bijleveld schrijft. Je kunt van alles zeggen van het niveau van veel reacties, maar ze geven in elk geval inzicht in wat een deel van de bevolking denkt en voelt.

‘Vóór het internettijdperk las en zag je vooral meningen en kronkels uit je eigen bubbel’, formuleert Pieter van Liempt in zijn doorwrochte epistel. Hij krijgt bijval van een anonieme (waarom toch?) lezer die zich Oxxenaar noemt: ‘Ik ben blij dat we hiermee wel de onderbuikgevoelens boven water krijgen’. Ze slaan wat mij betreft de spijker op de kop en ik moet onmiddellijk denken aan Pim Fortuyn. Decennialang hield de wereld van politiek en media op bij de grens van de politieke correctheid. Veel ongemakkelijke zaken kregen eenvoudigweg geen aandacht of werden ontkend. Toen er eindelijk een man opstond, Fortuyn, die ronduit zei wat hij dacht en de taboes doorbrak, bleek dat er in de samenleving al langer een tijdbom van ongenoegen tikte.

Een kanttekening wil ik wel maken bij de argumenten van Van Liempt en Oxxenaar. Simpelweg publiceren wat mensen in een boze opwelling van zich af schelden, is wel een erg platte manier om de onderbuikgevoelens boven water te krijgen. Dat gebeurt overal al en daarvoor is het BD dus niet per se nodig. Kunnen we de ‘onderbuik’ niet op een betere, meer inhoudelijke manier zichtbaar krijgen? Belangrijk is in elk geval dat mensen uit alle lagen van de bevolking zich welkom blijven voelen om hun mening te geven. En dat je bereid bent om ook meningen te publiceren die aanstootgevend zijn – wat iets anders is dan kwetsend of racistisch. Dat betekent ook dat je op de koop toeneemt dat, zoals een anonimus het op onze site formuleert, ‘de één nu eenmaal meer behept is met een rijk vocabulaire dan de ander’.

Grove reacties

Quote Na de zomervakantie gaan we op de redactie knopen doorhakken, maar een paar uitgangspunten zijn voor mij wel duidelijk Moet het BD ook een uitlaatklep zijn? ‘Als jullie het sluiten, dan blijven sommige dingen bij mensen borrelen. Door te kunnen reageren lucht het vaak op’, schrijft Yvonne. Het is een duidelijk argument, maar juist dat afreageren zorgt voor veel grove en ongenuanceerde reacties. En dat zorgt dan weer bij anderen voor irritatie die ze even kwijt moeten. Sommige lezers wijzen op de vrijheid van meningsuiting en waarschuwen ons om geen censuur te bedrijven. Maar daar heeft het wat mij betreft niet zoveel mee te maken. BD is geen boksbal waar je een keer lekker tegenaan kunt hengsten, daar schiet behoudens de afreageerder geen mens iets mee op.

Voor het openhouden van de reactiemogelijkheid pleit nog dat hij de afstand tussen BD en lezer aanmerkelijk verkleint. Dat is iets waar kranten eind vorige eeuw hartstochtelijk naar gingen streven. Ze wilden geen instituten meer zijn, maar dicht tegen de samenleving staan. Anno 2017, durf ik wel te zeggen, is ‘de krant’ geen ongenaakbare mijnheer meer, weggestoken achter het beton van een kantoorgebouw. Hij staat gewoon op je scherm en je kunt er iets tegen zeggen. Dat is een verworvenheid die we niet gemakkelijk op willen geven.

Na de zomervakantie gaan we op de redactie knopen doorhakken, maar een paar uitgangspunten zijn voor mij wel duidelijk. Voor inhoudelijke reacties moet altijd ruimte blijven of beter: die willen we meer. We kunnen best selectiever worden met het aantal artikelen waarop mensen kunnen reageren; wat is de meerwaarde van een reactiemogelijkheid onder een bericht over een verkeersongeval? Iedereen moet zich uitgenodigd voelen om – waar we het mogelijk maken – te reageren, het mag niet elitair worden. En wat mij betreft is een mening pas wat waard als iemand hem voor zijn rekening wil nemen, dus geen anonieme reacties meer.