Piel eraf...? Moeten wij nog langer reacties op onze site toestaan?

Je kunt je afvragen of de afzenders het ook echt zo menen, maar naar de letter gelezen zijn deze reageerders niet veel zachtzinniger dan IS. Dit zijn teksten van onze Facebookpagina’s, waar mensen met naam en toenaam reageren. Op onze site is het veelal anoniem en daalt het niveau vaak nog wat dieper, zeker als er Marokkanen of andere buitenlanders in het spel zijn. In de regel ziet u die reacties niet, want we controleren ze bij voorbaat. Maar geloof me: als je het allemaal leest word je een stukje somberder over het beschavingsniveau van de mensheid.