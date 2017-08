'Reacties vaak uiting van onmacht'

Moet het BD stoppen met het doorgeven van reacties? Die vraag stelde hoofdredacteur Lucas van Houtert gisteren in zijn column op deze pagina. Op onze site, via de mail en op Facebook reageerde u massaal.

Een laagdrempelige mogelijkheid om privé te reageren in de richting van een journalist voegt voor mij iets toe. Zo'n reactie hoeft niet openbaar te zijn - dat trekt inderdaad plat gescheld aan. Daarnaast is de good old ingezonden brievenrubriek wellicht een optie om lezers de mogelijkheid te bieden een bijdrage aan het debat te leveren.



Stef Cornelissen

Geen behoefte

Voor mij biedt de mogelijkheid om te reageren op de website in ieder geval geen meerwaarde. Ik zie de website als melder van nieuws, niet als een platform om meningen uit te wisselen. Heb daar ook geen behoefte aan. Als ik reacties wil lezen dan ga ik daarvoor wel naar de Facebookpagina. Maar 99 van de 100 keer haak ik daarbij al snel af vanwege het negatieve commentaar en het gescheld etc. Niet alleen een probleem bij uw krant, 'overal' is dat de tendens....helaas... Ik zou zeggen: hou de krant de krant en het gezeur ergens anders....mogelijkheden daarvoor genoeg!

Mirs

Mag het geld kosten?

Dit is best een raar stuk. Want de hoofdredacteur zegt eigenlijk dat-ie het geld niet meer overheeft voor modereren. De reacties zijn niet het probleem. Die kun je weghouden. Het redactiebudget is het probleem.

De vraag: moeten wij reacties verwijderen?, is misleidend. Dat doet het BD al. De vraag is of het geld mag kosten. Ofwel: heeft het BD geld over om reacties te modereren. Ik ben bang dat de rechter er zo niet over zal denken. BD faciliteert en is (ook) verantwoordelijk.

Theo Dersjant

Linkspopulistisch

BD is te links en dat werkt reacties in de hand. Wanneer BD bagatelliseert en de mensen weten beter, dan krijgt men dit. Het BD is een linkspopulistische krant geworden.

Georg

Maak het betalend

Dat dergelijk taalgebruik überhaupt wordt geaccepteerd respectievelijk min of meer als 'gewoon' of 'onvermijdbaar in de huidige verhardende maatschappij' wordt beschouwd, vind ik niet wenselijk. Vrije meningsuiting: prima! Maar alléén in normaal AB Nederlands. Ook in de door u bedoelde rubriek.

Suggestie: ik zou de (gratis) rubriek afschaffen. En betalend maken. Dat scheelt al een stuk. Plus altijd de naam van de inzender onder het artikel. Hij of zij 'staat' immers achter die opvatting? Óf: een open brief schrijven. Dat is mogelijk wél doenlijk om te checken vóór publicatie. Uiteraard ook dan zonder schelden of schuttingtaalgebruik.

Het risico van steeds verder afglijden c.q. iets normaal gaan vinden, dient tegen gegaan te worden. 'We' evalueren tóch wel in de loop van de tijd.

Cor Boogaarts

Terug naar de kroeg

Op de website worden reacties toch eerst beoordeeld? Wat mij betreft kun je nergens reageren, misschien praten mensen dan weer in de kroeg of op het terras met elkaar, in plaats van dat ze met die telefoon in hun handen zitten.

Jeroen van Arm

Geen behoefte

De mogelijkheid tot reageren wegnemen vind ik een verkeerde reactie. De voorbeelden van de verwijderde reacties (van Facebook) zijn in en triest, terecht dat ze door BD verwijderd zijn. Van goed filteren (modereren) ben ik wel voorstander. Waarbij het dan aan BD is wat wel/niet toegelaten wordt.

Tja, dat is censuur, dat besef ik. Maar wat mij betreft zijn er grenzen aan vrijheid van meningsuiting: vrijheid stopt waar die van de ander in het geding komt (en ik ben van mening dat grof beledigen en kwetsen niet onder vrijheid van meningsuiting valt, omdat het de vrijheid van de ander beperkt).

Welling

Software

Met dezelfde verbazing en schroom heb ik de ontegenzeggelijk misselijkmakende quotes uit uw artikel gelezen. Ik begrijp dat uw redactie ook om de spaarzame aandacht nuttiger te gebruiken, overweegt de input van lezers dan maar te beperken. Het is wellicht mogelijk software de inkomende reacties te laten voorsorteren en op deze wijze de ongewenste reacties te weren. Dan kunnen normale reacties alsnog gegeven worden, waarmee het des te meer ook de krant van de lezer kan blijven.

Sjoerd Tiemstra

Niet zeuren

Het gaat over een pedofiel! Is het boeiend wat mensen die viezerik toewensen? Of is het Reformatorisch Brabants Dagblad geworden? Niet zeuren; als je publiceert, hebben mensen hun mening en dat is hun goed recht. Vrijheid van meningsuiting heet dat.

Saskia Smit

Schrijf een brief

Beëindig de mogelijkheid maar en laat brieven schrijven. Dat dwingt tot nadenken en koelt wat af. De eenvoud van (anoniem) online reageren levert veel rommel op en kwetst onnodig.

E.A. Jong

Pulp online

Sommige mensen vinden het lastig om normaal te reageren, waardoor mensen met fatsoenlijke reacties vaak niet reageren, het heeft immers geen zin op een dergelijke manier. Ik ben echter van mening dat het uitschakelen van de reactiemogelijkheden ook niet de juiste weg is; dit versterkt het gevoel enkel dat mensen niets meer mogen zeggen/vinden. Als je kijkt naar de nieuwssites waarbij de reactiemogelijkheden zijn uitgeschakeld, moet je eigenlijk de conclusie trekken dat dit niet positief is geweest voor de site op zich. Kijk naar Omroep Brabant, waar momenteel alleen nog wat pulp online komt.

Anoniem

Geen behoefte

Veel reacties hebben te maken met een uiting van onmacht over de achterlijk lage straffen in dit land. Wanneer er meer gerechtigheid zou zijn neemt dat waarschijnlijk snel af. Zie het als een uitlaatklep voor frustratie. Dan lijkt me deze vorm redelijk onschuldig, beter dan eigen rechter spelen.

Paul2031