68-jarige Udenaar trok 13-jarige belletjestrekker woning in

St. Janstraat Uden pas in maart 2018 op de schop

11:33 UDEN - De ondernemers aan de St. Janstraat en Birgittinessenstraat in Uden kunnen opgelucht adem halen. De weg voor hun deur gaat pas in maart 2018 op de schop en niet zoals gevreesd rond de drukke feestdagen in december. De gemeente heeft meer tijd nodig om het project voor te bereiden.