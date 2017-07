Auto brandt uit aan Schepenhoek in Uden

AgriFood Capital gooit bom onder vee­hou­de­rij­plan: 'Alsjeblieft provincie, denk na'

4 juli DEN BOSCH - De plannen van de provincie voor het duurzamer maken van de Brabantse veehouderij zijn in de huidige vorm onverantwoord en moeten van tafel. Dat stelt de Osse burgemeester Wobine Buijs namens het dagelijks bestuur van AgriFood Capital, het samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en belangenorganisaties in Noordoost-Brabant, waartoe ook Den Bosch behoort. ,,De gevolgen voor boeren zijn zó groot dat wij er op deze manier niet in mee kunnen gaan”, zegt Buijs.