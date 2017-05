Automobilist uit Berghem kan voorlopig niet genieten van nieuwe auto

Helft Wob-duo Oss staakt strijd: 'Het heeft toch geen zin'

16:54 OSS - Martine Sellenraad gooit de handdoek in de ring. Ze dient geen nieuwe Wob-verzoeken meer in bij de gemeente Oss en staakt de juridische strijd, zegt ze tegen het Brabants Dagblad. ,,Het is klaar. De corruptie in Oss is officieel goedgekeurd."