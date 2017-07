Banken bezorgd om toenemend geweld bij plofkraken op automaten in Brabant

Vorstenbosch heeft eerste gemaal dat draait op waterkracht

15:02 VORSTENBOSCH - Een primeur voor Nederland hebben ze in Vorstenbosch. Een gemaal dat werkt op waterkracht. Waterschap Aa en Maas heeft in rivier de Leijgraaf een waterrad geplaatst onder een stuw. Daarmee wordt energie opgewekt voor een nieuw gemaal dat in de Dinthersehoek Loop (een zijtak van de Leijgraaf) is geplaatst.