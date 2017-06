Beschuit met muisjes: weer nieuwe wisentkalfjes op De Maashorst

Terugkeer zand­sculp­tu­ren­fes­ti­val Oss is nog geen uitgemaakte zaak

15:20 OSS - Krijgt Oss dit jaar weer een Zandsculpturen Festival Brabant in het oude sheddakencomplex? De organisatie onder aanvoering van Alec Messchaert kan het nog niet zeggen. ,,Feit is gewoon dat we keihard werken om het allemaal nog te laten gebeuren", stelt Messchaert. Hij waagt zich niet aan voorspellingen over het wel of niet doorgaan van het evenement.