Bouw Foodcourt Uden start op zijn vroegst begin 2018

Werkloosheid Oss duikt voor het eerst in jaren onder 5 procent

10:46 OSS - De werkloosheid in Oss is voor het eerst in jaren onder de grens van 5 procent gezakt. Dat blijkt uit cijfers die het UWV donderdag heeft gepubliceerd. Oss heeft nog wel steeds het hoogste werkloosheidspercentage van Noordoost-Brabant, maar de gemeente loopt nu wel meer in de pas met gemeenten als Den Bosch, Boxmeer en Cuijk.