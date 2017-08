De vraag in Oss: 'Willen we nog wel kermis?'

Bill Burd bezoekt Kasteel Heeswijk waar zijn vader sneuvelde

3 augustus HEESWIJK-DINTHER - Pas anderhalf jaar oud was Bill Burd toen zijn vader op 17 september 1944 om het leven kwam op Kasteel Heeswijk. William Burd was een van de Amerikaanse parachutisten die landen rondom het kasteel. Een groot aantal van hen raakt gewond en blijft met een aantal anderen achter op het kasteel. Onder hen William Burd. Hij wordt neergeschoten door de Duitsers. Gisteren was de 74-jarige Bill Burd met zijn vrouw en dochter op het kasteel om de plek te zien waar zijn vader sneuvelde. „Het is heel emotioneel om hier te zijn”, aldus Burd.