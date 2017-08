Dodelijke steekpartij Oss: vermeende dader (26) ook verdacht van poging doodslag op ex

OSS - Het Openbaar Ministerie verdenkt de 26-jarige Armen P. uit Oss niet alleen van de steekmoord op Marek Skonieczny (47), maar ook van poging tot doodslag op én mishandeling van zijn ex, Anita Slomian. De officier van justitie maakte dat maandagochtend duidelijk tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Den Bosch.

Daar bleek dat er nog heel wat moet gebeuren voordat de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt. Zo verhuist de verdachte vermoedelijk in september naar het Pieter Baan Centrum, waar hij wordt onderzocht. Ook willen het OM en de advocaat van P. in totaal nog drie getuigen horen. Het is tevens wachten op het resultaat van het onderzoek naar bloedspetters die zijn gevonden op het raam en op de stoep van een appartementencomplex aan het Titus Brandsmaplein in Oss.

Ruzie

Daar kreeg de verdachte de laatste zaterdag van april naar verluidt ruzie met zijn ex, die in het complex woont. Het conflict verplaatste naar de Molenweg, waar Marek Skonieczny het volgens getuigen voor de vrouw opnam. De 47-jarige Pool moest dat die avond met zijn leven bekopen.

Skonieczny overleed ter plekke aan zijn steekwonden en werd in zijn thuisland begraven. De ex was na de steekpartij een week spoorloos en probeerde daarna ondanks de shock de draad weer op te pakken.