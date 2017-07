En weer komen Unox en de Mannen van Zwan samen

OSS - Het is in Oss al 130 jaar haat/liefde tussen Unox en Zwan. Ze hadden ruzie, werden vrienden, gingen scheiden en komen nu weer bij elkaar.

Eigenlijk is Zwanenberg nooit weg geweest uit Oss. Aan de Gasstraat, schuin achter het NS-station, prijkt nog een flink naambord met bedrijfslogo. De 'Mannen van Zwan' hielden hier grond in eigendom na hun vertrek in 2006. Het blijkt nu een verbindingsstuk in een geschiedenis die precies 130 jaar oud is en opgewekt aan een volgend hoofdstuk begint.

Volledig scherm Het naambord van Zwanenberg staat nog aan de Gasstraat. © Maarten van de Rakt / BD

Op dit oude industrieterrein vlakbij het centrum van Oss streken de grondleggers van Zwanenberg, de neven Arnold en Nathan van Zwanenberg, in 1887 neer. En ook hier begon zeven jaar later de haat-liefdeverhouding met wat nu Unox is. Want minder dan een steenworp verderop begon Arnolds oudere halfbroer Hartog Hartog óók een vleesfabriek.

Concurrentiestraatje

Zwanenberg en Hartog waren elkaars concurrenten tot ze in 1970 fuseerden tot de Unilever Vlees Groep (UVG). ,,Die fusie kwam als een donderslag bij heldere hemel", weet historicus en oud-Ossenaar Ton Langenhuyzen. De onderlinge nijd was destijds zichtbaar en voelbaar in Oss. Iedereen wist wat bedoeld werd met het 'Concurrentiestraatje' ook al was dit niet de officiële naam van de straat tussen beide fabrieken.

En als werknemer hoorde je bij het ene concern of bij het andere. Langenhuyzen: ,,Mijn moeder werkte bij Zwanenberg en mijn vader bij Hartog. Toen zij in 1961 gingen trouwen heeft de lokale krant daar in een rubriek nog wat regels aan gewijd. Je kunt het je nu niet meer voorstellen maar toen was het het vermelden waard dat iemand van Zwanenberg trouwde met iemand van Hartog."

Langenhuyzen mocht in 1987 een boek maken over de geschiedenis van de twee Osse vleesgiganten en de UVG. Aanleiding was het vijftigjarige bestaan van de sterke, door Hartog bedachte merknaam Unox. Het boek verscheen een jaar later met als titel 'Van concurrentie naar eenheid'.

Cirkel weer rond

Die eenheid van 1970 verviel weer in 1996 omdat Unilever de Zwanenbergfabriek plus het merk verkocht. Het Almelose familiebedrijf Van der Laan werd de nieuwe eigenaar en haalde de productie in 2006 weg uit Oss. Maar zie, elf jaar later keert Zwanenberg terug en nu ín de fabriek van Unox. ,,De historische cirkel is weer rond", constateert Langenhuyzen, ,,omdat Hartog en Zwanenberg nu toch weer bij elkaar komen." De historicus woont al een kwart eeuw in Den Haag en bekijkt de jongste ontwikkeling bij de vleesbedrijven met enige afstand: ,,Ik ben wel blij dat hiermee de werkgelegenheid in Oss behouden blijft. Maar ik weet niet of dit voor Raalte zo'n goed nieuws is."