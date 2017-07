Failliete vastgoedman Roger Lips trekt weer ouderwets van leer

'Roven'

En daarbij moeten als vanouds vooral de curatoren het ontgelden. Volgens hem is dat drietal louter 'aan het jagen op geld om dat in hun eigen zakken te steken'. Lips stelt dat ze al vijf tot toen miljoen euro hebben kunnen 'roven'.

Honderden miljoenen

Lips is een oorspronkelijk uit Uden afkomstige vastgoedmagnaat. Hij was tot voor een jaar of tien één van de grootste vastgoedondernemers van Nederland en de grootste klant van SNS Reaal. Zijn krediet van enkele honderden miljoenen euro's was bedoeld om zijn spraakmakende vastgoeddeals te bekostigen. In 2013 gingen hij, zijn vrouw en zijn vastgoedconcern compleet kopje onder.