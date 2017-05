Fietser waait van de weg bij Zeeland en knalt op boom

Vervroegde vrijlating is nieuw hoofdstuk in toch al geruchtmakende zaak rond dood peuter uit Heesch

13 mei BERNHEZE - Dat de Pool, die verantwoordelijk is voor het in 2013 doodrijden van de 2-jarige Ize Derijks uit Heesch, vervroegd is vrijgelaten, heeft veel stof doen opwaaien. Zowel de ouders van het slachtoffer als politici reageren verontwaardigd over de beslissing. Daarmee is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een geruchtmakende zaak die begon met aanrijding op 19 mei 2013.