Frenk Keukens naar FC Oss

Uitleg over aanpak Maas bij Oss tijdens bijeenkomsten

17:19 LITH - Tijdens drie informatiebijeenkomsten in Lith, Megen en Ravenstein zoeken de plannenmakers van De Meanderende Maas aankomende week contact met het publiek. Ze geven uitleg over de aanpak van Maasdijk en uiterwaarden in 2023 en de jaren daarna.