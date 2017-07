Grauwe klauwier broedt in De Maashorst

UPDATE VIDEO: Fatality Festival tot aan andere kant van Oss te horen

11:27 OSS - Het Fatality Festival dat zaterdag werd gehouden bij de Geffense Plas in Oss was tot in de verre omtrek te horen. Op twitter en Facebook stroomden zaterdagavond en -nacht de reacties van mensen uit alle delen van Oss binnen. Zelfs tot op grote afstand was de muziek van het festival te horen.