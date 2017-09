Het is buren van restaurant Montimar menens: 'We willen niet naast attractie wonen'

Vorige week probeerden ze de zaak te laten sluiten bij de rechter, die hun verzoek om de vergunning te schorsen afwees. Maandagavond zaten de balende buren samen met vertegenwoordigers van de gemeente en restaurant Montimar bij de Osse commissie.

In de vergaderkamer van het gemeentehuis ging het onder meer over het aantal parkeerplaatsen dat Montimar volgens het bestemmingsplan op eigen terrein mag hebben. De strijdende partijen keken naar precies dezelfde tekening, maar lazen die compleet anders. Volgens de buren zijn slechts 24 van de 44 plekken legaal en kan dat grote gevolgen hebben voor de vergunning waartegen zij bezwaar hebben, zo betoogde hun raadsvrouw. De uitbaters van het restaurant en drie mensen van de gemeente zagen in het bestemmingsplan wel degelijk ruimte voor alle plekken, ook na de steeds feller wordende vragen van de onafhankelijke commissieleden.

Meningsverschillen

Soortgelijke meningsverschillen ontstonden over het bruto-vloeroppervlak, over de uitbreiding van het terras, over het aantal gasten dat Montimar per avond kan hebben (volgens de uitbaters 150, volgens de buren 180) en over de overlast die de buren nog ervaren als hun huis straks klaar is en ze niet langer in een bouw-unit wonen. De commissie moet op zoek naar antwoorden en geeft een advies aan het college van burgemeester en wethouders, dat een nieuw besluit kan nemen over de verleende vergunning aan het in april geopende Montimar.