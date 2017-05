Het is opvallend stil in het gemeentehuis in Uden

UDEN - Het lijkt wel of er amper nog iets gebeurt in het gemeentehuis van Uden. De oppositie bromt, het college van B en W herkent zich niet in de kritiek. Feit is dat er op bestuurlijk vlak het afgelopen halfjaar opvallend weinig nieuws is gebeurd in Uden. Laat staan dat er nieuw beleid is ontwikkeld.