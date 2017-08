Jaar na 'schokkende recordvangst' bij TimmersGems in Berghem nog altijd geen aanklacht en aanhoudingen

Jonge boer Lith wil veel licht en frisse lucht voor zijn geiten

28 augustus LITH - Het is opvallend licht in de nieuwe geitenstal van de familie Van den Hurk, midden in de polder bij Lith. Door een metershoge open rand in het dak valt het daglicht royaal binnen. Ook de frisse polderlucht kan door de stal waaien als de grote staldeuren in de achterwand open gaan.