Jonge boer bouwt in Odiliapeel: 'Mensen zullen vlees blijven eten'

VIDEO: Auto's uitgebrand in Den Bosch, Vlijmen en Oss, brandstichting onderzocht

8:30 DEN BOSCH/VLIJMEN - Aan de Negende Donk in Den Bosch, aan de Potgieterstraat in Vlijmen en aan de Jan de Rooijstraat in Oss zijn zondagnacht drie auto's uitgebrand. In het eerste geval vermoedt de politie brandstichting, in de andere twee gevallen wordt de oorzaak nog onderzocht.