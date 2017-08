Krijgen Ossenaren stukjes steen van gesloopt V&D-pand mee naar huis?

De voorgenomen sloop van de winkelkolos van vierduizend vierkante meter is voor de bestuurder namelijk óók een historische gebeurtenis. ,,Ik ben al aan het nadenken over de vraag hoe we Ossenaren daarbij kunnen betrekken, stel dat de sloop doorgaat. Geven we iedereen een steen uit het V&D-pand mee? Omlijsten we de start van de sloop met muziek? Leuk om daar al over na te denken. Maar we zijn er nog niet."