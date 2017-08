Lampjes branden te fel op poort Osse kermis

Ruiters rijden voor onderzoek langs wisenten in Maashorst

17 augustus UDEN - In de Maashorst is een onderzoek gestart naar hoe wisenten reageren op ruiters en op menners met paard en rijtuig. Ruiters uit de regio doen op vrijwillige basis mee. Voor de proeven gaan ze het afgesloten wisentengebied bij Uden in.