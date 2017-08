MACE dient nieuwe aanvraag in voor mestfabriek Oss

Nieuwe opleiding ROC de Leijgraaf trekt 23 leerlingen: 'Daar zijn we best tevreden mee'

18:52 OSS/VEGHEL - De nieuwe opleiding tot 'food specialist' van ROC de Leijgraaf in Oss en Veghel heeft 23 leerlingen getrokken. De mbo-school is tevreden over dat aantal. "We hopen de komende jaren verder te gaan groeien", aldus directeur Hans de Jong van de afdelingen Economie & Bedrijf en Horeca & Toerisme.