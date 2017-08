Makelaardij voorlopig niet terug naar door brand beschadigd pand in Oss

OSS - Het duurt nog zeker een jaar of anderhalf voordat Van der Krabben Makelaardij terug kan naar haar monumentale onderkomen aan de Kruisstraat in Oss.

In het pand woedde half juni een nachtelijke brand. Over de oorzaak is niet meer bekend dan dat het vuur aan de kant van de keuken startte. De 23 medewerkers van het kantoor konden nog dezelfde ochtend elders in Oss terecht. Voorlopig doen zij hun werk in het oude kantoor van MSD aan de Gasstraat-Oost, dat tegenwoordig eigendom is van bouwbedrijf Van Schijndel.

Het is wel de bedoeling dat Van der Krabben terugkeert naar de Kruisstraat. ,,Zeker. Het is een mooi pand op een herkenbaar punt, iedereen weet dat wij daar zitten. We gaan graag terug, maar dat gaat nog wel een tijd duren", zegt makelaar Joris Welten in een interview dat vrijdag 4 augustus in editie Oss van het BD staat.