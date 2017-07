Oplossing voor oude AH in Schaijk haalt dikke angel uit strijd rond centrumplan

UPDATE Osse Senna Wijnbergen wil schitteren op WK hiphop

14:12 OSS - De meeste kinderen laten hun sport in de zomervakantie even voor wat het is en pakken de draad weer op als de scholen weer beginnen. Dat geldt niet voor Senna Wijnbergen. Het 9-jarige danstalent uit Oss doet eind augustus mee aan het WK hiphop in Schotland en wil zich de komende weken zo goed mogelijk voorbereiden.